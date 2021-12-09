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ظهرت في مقطع فيديو.. «الموارد البشرية» توضح سبب توقيع غرامة على «مستثمرة الطائف»

ظهرت في مقطع فيديو.. «الموارد البشرية» توضح سبب توقيع غرامة على «مستثمرة الطائف»
وزارة الموارد البشرية - والتنمية الاجتماعية - فيديو مواطنة
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تواصل- فريق التحرير:

رد المتحدث الرسميلوزارة الموارد البشريةوالتنمية الاجتماعية سعد آل حماد، على المرأة “المستثمرة”، التي ظهرت في مقطع فيديو، تزعم صدور غرامة من فرع بالطائف بحقها دون وجه حق، وهو ما أثار جدلًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال “آل حماد”، إنه تم التحقق من المقطع المتداول لامرأة تشير إلى إيقاع مخالفات بسبب عدم الالتزام بمنصة “مدد”، مؤكدًا عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر» أنه اتضح أن المخالفة جاءت بناء على بلاغ من أحد العاملين السعوديين بسبب تأخر المنشأة في دفع أجوره لأكثر من شهر.

وأوضح أنه بعد بحث الحالة اتضح أن المنشأة لم تلتزم برفع ملف حماية الأجور منذ (9) أشهر.

ونوّه أنه وفق أحكام النظام التي تقضي بالتزام صاحب العمل بدفع الأجور بشكل منتظم؛ فقد تم إيقاع مخالفة بمبلغ عشرة آلاف ريال، علمًا بأن المنشأة قد قدمت اعتراضًا إلكترونيًّا في 5 ديسمبر 2021، ويجري البت فيه حسب النظام، ولا صحة لما ذكرته عن وجود غرامات غير ذلك.

وأكد المتحدث الرسمي لوزارةالموارد البشريةوالتنمية الاجتماعية أهمية التزام المنشآت بأنظمة العمل، وعدم تأخير أجور العاملين، ورفع ملف حماية الأجور في موعده المحدد؛ تفاديًا لإيقاع العقوبات المقررة نظامًا على المنشأة في حال عدم الالتزام.

فيما أوضحت المستثمرة وتدعى خلود الثمالي، أن بيان المتحدث الرسمي للموارد البشرية والتنمية الاجتماعية – حسب قولها – به مغالطات عن أسباب المخالفة، بناء على بلاغ من أحد العاملين السعوديين بسبب التأخر في دفع أجوره لأكثر من شهر.

وتابعت: هذا غير صحيح حيث إن الشكوى أقيمت بشأنها جلسة محاكمة من قبل مكتب العمل عبر خدمة الأون لاين، واتضح عدم تأخر المنشأة بصرف الرواتب بإثبات الإيصالات البنكية.

وأشارت – في تصريحات لـ عكاظ- إلى أن مكتب عمل الطائف اقتنع بذلك، واعتذر الموظف عن شكواه، بعلم واطلاع المسؤولين، وانتهى البلاغ بتسوية، بينما المخالفة التي أصدرها المكتب تجاهها تسبّبت بتأخير دفع الأجور.

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