المرور: 4 خطوات لإسقاط اللوحات وتشليح السيارات القديمة

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حددتالإدارة العامة للمرور،خطوات وإجراءات وشروط إسقاط اللوحات وتشليح السيارات القديمة.

وتشمل خطوات وشروط تشليح السيارات:

1- تسديد المخالفات المرورية

2- أن تكون الاستمارة سارية

3- ثم إحضار ورقة بيع المركبة لمحلات التشليح مرفقة باللوحات والاستمارة

4- بعد ذلك سييتم إسقاط اللوحات من السجلات

جاء ذلك في رد من المرور، على استفسار مواطن بشأن خطوات تشليح المركبة وإسقاط لوحات السيارة من المرور.