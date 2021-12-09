المرور: 4 خطوات لإسقاط اللوحات وتشليح السيارات القديمة

تواصل – فريق التحرير:
حددتالإدارة العامة للمرور،خطوات وإجراءات وشروط إسقاط اللوحات وتشليح السيارات القديمة.
وتشمل خطوات وشروط تشليح السيارات:
1- تسديد المخالفات المرورية
2- أن تكون الاستمارة سارية
3- ثم إحضار ورقة بيع المركبة لمحلات التشليح مرفقة باللوحات والاستمارة
4- بعد ذلك سييتم إسقاط اللوحات من السجلات
جاء ذلك في رد من المرور، على استفسار مواطن بشأن خطوات تشليح المركبة وإسقاط لوحات السيارة من المرور.
أهلاً بك، تسديد المخالفات المرورية، وأن تكون الإستمارة سارية، ثم احضار ورقة بيع المركبة لمحلات التشليح مرفقة باللوحات والاستمارة ليتم اسقاطها من سجلاتك. يسعدنا تواصلك
— المرور السعودي (@eMoroor)December 7, 2021