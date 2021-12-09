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لحماية الكبد.. 6 علامات لا تتجاهلها حال ظهورها

لحماية الكبد.. 6 علامات لا تتجاهلها حال ظهورها
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تواصل – وكالات:

يؤكد الأطباء أن الكبد يعد جزءًا أساسيًا من الجهاز الهضمي للإنسان، وهو مسؤول عن تنظيف الدم من السموم، ومعالجة الأدوية التي تدخل الجسم، ومساعدتك على هضم الدهون وتخزين الجلوكوز وإنتاج البروتينات لتخثر الدم.

ويوضح الأطباء أيضا أن أعراض المشاكل في الكبد لا تظهر جليا للمصاب، حتى مرحلة متقدمة من الإصابة، لذا يجب التيقظ والانتباه لعلامات أمراض الكبد لعلاجها في وقتها ومنع تدهور الحالة الصحية.

ومن أشهر تلك العلامات التي تستدعي الانتباه:

1- اصفرار العين

فعندما تتحول عين الشخص أو جلده إلى اللون الأصفر، يسميه العلم باليرقان. اليرقان بحد ذاته ليس مرضا بل هو عرض لأعطال محتملة.

وعادة يظهر اليرقان عادة عندما يتسبب الكبد المصاب في تراكم الكثير من البيليروبين في الجهاز الهضمي – وهو صبغة صفراء تتشكل نتيجة تحلل خلايا الدم الحمراء الميتة في الكبد.

2- الإرهاق المزمن

متلازمة التعب المزمن تشبه مرضا شبيها بالإنفلونزا لفترات طويلة، حيث يعاني الشخص من الأعراض لمدة 6 أشهر على الأقل قبل أن يتم تشخيصه بالإرهاق المزمن، والسبب في ذلك هو تسمم الكبد، الذي في حالته الطبيعية، يساهم إلى حد كبير في إمداد الجسم بالطاقة.

3- الشعور بالألم

كذلك الشعور بالألم في الجانب الأيمن من البطن ممكن أن يكون مؤشرا لأمراض الكبد، لأنه يعني انتفاخا أو ورما في الكبد، الذي يفشل في تحويل الطعام إلى عناصر غذائية مفيدة.

4- انتفاخ الكاحل

يحاول الكبد المصاب عادة “إصلاح نفسه” بتكوين نسيج ندبي، وكلما زاد عدد الأنسجة المتندبة، زادت صعوبة عمل الكبد، مما يؤدي في النهاية إلى ارتفاع ضغط الدم الذي يتسبب يتسبب في تراكم السوائل في الساقين.

هذا التورم غير مؤلم، وقد يصيب كلا الساقين أو الفخذين، ومع ذلك، فإن تأثير الجاذبية يجعل التورم أكثر وضوحا في الجزء السفلي من الجسم.

5- زيادة الوزن

في كل عام، يبدأ المزيد والمزيد من الناس اتباع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة، لكنهم ما زالوا يعانون من مشاكل الوزن.

إذا كنت تعاني من زيادة الوزن التي لا يبدو أنها ناجمة عن الإفراط في تناول الطعام أو خلل في الهرمونات، فقد ترغب في مناقشة وظائف الكبد غير السليمة مع طبيبك.

6- الحساسية

تكون الحساسية ناتجة عن خلل في الكبد، وعندما يكون هناك الكثير من المواد التي تدخل مجرى الدم، يتعرف الدماغ عليها كمسببات للحساسية.

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