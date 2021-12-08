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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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يمتلك 500 رأس من الغنم لكن ليست للتجارة.. هل عليه زكاة؟

يمتلك 500 رأس من الغنم لكن ليست للتجارة.. هل عليه زكاة؟
الشيخ - سعد الخثلان - فتاوى
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تواصل- فريق التحرير

من المعروف أن الزكاة تجب في السائمة من بهيمة الأنعام والزروع والنقدين- الذهب والفضة- وعُروض التجارة، وكل نوع تقع وتجب فيه الزكاة بشروط محددة.

وفي سؤال وجه للشيخ الكتور سعد الخثلان الأستاذ بكلية الشريعة في جامعة الإمام حول شخص عراقي يمتلك 500 رأس من الغمم وترعى من حشائش الأرض وليست للتجارة.. فهل عليه زكاة؟

وأجاب الشيخ الخثلان أنه يجب عليه الزكاة لأن الواجب فيها شاة عن كل 40 شاة إلى 121 فيها شاتان وإلى 201 فيها 3 شياة ثم تستقر الفريضة في كل 100 شاة يخرج عنها شاة واحدة.

وأضاف أنه على ذلك تكون الزكاة 3 شياة في الـ 300 شاة، و4 في الـ 400 شاة، و5 شياه في الـ 500 شاة.

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