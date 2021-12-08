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حساب المواطن: 3 خطوات للتحقق من وصول دعم شهر ديسمبر

حساب المواطن: 3 خطوات للتحقق من وصول دعم شهر ديسمبر
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن برنامج حساب المواطن، آلية وخطوات التحقق من وصول الدعم المستحق لشهر ديسمبر الجاري.

وأوضح برنامج حساب المواطن، في تغرية عبر حساب “خدمة المستفيدين”، أنه يمكن التحقق من وصول الدعم بالتوجه إلى البوابة الرئيسية للبرنامج والتأكد من حالة الدفعة عن طريق الخطوات التالية:

– الدخول عبر بوابة البرنامج

–  تسجيل دخول

– الدفعات المالية

يذكر أن برنامج حساب المواطن، أعلن في وقت سابق، بدء إيداع الدعم المخصص لشهر “ديسمبر” وسيستمر الإيداع حتى نهاية اليوم الخميس بمشيئة الله.

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