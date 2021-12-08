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اشتباك بالأيدي بين شاعرين على الهواء وتدخل فريق الإعداد للفصل بينهما (فيديو)

اشتباك بالأيدي بين شاعرين على الهواء وتدخل فريق الإعداد للفصل بينهما (فيديو)
شاداة كلامية بين الشاعرين السعوديين فيصل العرجاني، وأحمد آل سالم
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تواصل- فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لمشاداة كلامية بين الشاعرين فيصل العرجاني، وأحمد آل سالم، في برنامج تليفزيوني على الهواء تحولت إلى اشتباك بالأيدي.

وظهر خلال مقطع الفيديو الذي نشرته قناة “الواقع” الفضائية، أثناء مشاركتهما في برنامج “البزنس 4″، على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” وموقع “يوتيوب”، وقوع مشاداة كلامية بين الشاعرين التي سرعان ما تحولت إلا اشتباك بالأيدي في الأستديو على الهواء.

وعلى الفور تدخل الحضور وفريق الإعداد للفصل بينهما وإبعادهما وتهدئة الأوضاع، وسط تراشق بالألفاظ بينهما، وهي الواقعة التي أثارت استغراب المغردين.

هذا ولم يتسنّ لتواصل، التحقق من صحة الفيديو، وهل وقع ذلك بالفعل أم أنه مجرد مشهد تمثيلي بحسب ما ردده بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

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