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“أمن الطرق” يحذر أهالي الشرقية.. ضباب كثيف يعيق الرؤية

“أمن الطرق” يحذر أهالي الشرقية.. ضباب كثيف يعيق الرؤية
الطقس والارصاد الجوية
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تواصل – فريق التحرير:

أصدرت القوات الخاصة لأمن الطرق تنبيها لأهالي المنطقة الشرقية بسبب الضباب الكثيف على المنطقة خلال الساعات القادمة خاصة الطرق السريعة.

وأوضحت أمن الطرق، في تغريدة عبر “تويتر”، أن الضباب يشمل كلٍّ من ( الجبيل -الخبر -الدمام – الظهران )، ويتسبب في تدني الرؤية الأفقية.

وأهابت القوات الخاصة لأمن الطرق بالجميع أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة.

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