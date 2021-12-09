البيتكوين شهدت طفرة واسعة في الأسعار خلال 2021، فما الذي ينتظرها في 2022؟

أدى الارتفاع المذهل في عملة البيتكوين والعملات الرقمية الأخرى إلى ظهور تحديات جديدة للحكومات والبنوك المركزية، ويستجيب البعض من خلال إدخال عملاتها الرقمية الخاصة.

لا أحد يمكنه أن ينكر أنالاستثمار في البيتكوينكان استثمارًا رائعًا، فقد ارتفع سعره بمقدار 20 ضعفًا منذ عام 2018، وقد سجلت أعلى مستوى لها على الإطلاق في شهر أكتوبر بالقرب من 69000 دولار،كما أنها أصبحت من فئات الأصول الجديدة، وقد استجابت دولة السلفادور واعترفت بها كعملة رسمية قانونية.

لقد ازدهرت شعبية العملات الرقمية على مدار السنوات القليلة الماضية، لدرجة أنها صارت فئةالاستثمارالبديل السائد، بينما كانت البيتكوين هي الأولى والرائدة والأكثر شهرة، إلا أن هناك الآلاف من العملات المشفرة الأخرى التي دخلت إلى الساحة ولديها نصيب معقول من السوق، جزء أساسي من سبب الضجيج المحيط بفئة أصول التشفير هو العوائد الهائلة التي حصل عليها بعض المستثمرين.

على سبيل المثال: كانت العملة الرقمية الأولى هي الأصل الأفضل أداءً من مارس 2011 إلى مارس 2021 مع عائد سنوي مذهل بلغ نحو 230%، كانت فئة الأصول التالية الأفضل أداءً خلال تلك الفترة الزمنية هو Nasdaq-100 ETF ورمزه QQQ، حيث سجل عائد سنوي “فقط” بنسبة 20%.

لماذا وصلت عملة البيتكوين إلى مستوى قياسي؟

قفزت العملة الرقمية بحوالي 2500 دولار أي ما يقرب من 4% في غضون 45 دقيقة عقب تقرير مؤشر أسعار المستهلكين لشهر أكتوبر، والذي أظهر ارتفاع المؤشر بنحو 6.2% مقارنة بالعام السابق، وشهدتالقيمة السوقيةللعملة المشفرة ارتفاعًا لتصل إلى 1.3 تريليون دولار، رغم أنها تراجعت منذ ذلك الحين إلى 1.2 تريليون دولار.

تأتي قوة العملة الرقمية الرائدة في الفترة الأخيرة وتسجيلها أعلى مستوياتها على الإطلاق، في أعقاب إطلاق أول صندوق متداول في البورصة قائم على عقود البيتكوين الأمريكية (ETF)، والذي تم افتتاحه الشهر الماضي.

عندما تنمو عملة البيتكوين تميل العملات المشفرة الأخرى إلى أن تحذو حذوها، كان هذا هو الحال بالنسبة لأمثال الإثيريوم والدوجكوين وكاردانو والمزيد.

ما هو إن ETF؟

تسمح ETF للأشخاص بالاستثمار في الأصل المالي دون الحاجة إلى شرائه فعليًا، تمامًا مثل شراء أسهم في شركة، كما أنها تسمح للأشخاص بشراء شريحة من محفظة متنوعة، بدلاً من أصل واحد.

وهذا يفتح السوق أمام عدد أكبر بكثير من المستثمرين الذين ربما لم يكونوا راغبين في شراء العملات الرقمية من خلال بورصات العملات المشفرة، والتي يمكن أن تكون معقدة في بعض الأحيان ويُنظر إليها على أنها أكثر خطورة، وبالتالي فإنETFيسمح للمستثمرين بالاستثمار في البيتكوين بطريقة أكثر تقليدية.

هل سنستمر في رؤية اعتماد متزايد للبيتكوين بين المستثمرين والمؤسسات وحتى الحكومات العام المقبل؟

تشهد عملة البيتكوين نهاية قوية حتى عام 2021، حيث بلغت أعلى مستوياتها على الإطلاق، بالنسبة لمعظم المحللين والمراقبين سيكون عام 2022 بالفعل عامًا آخر من زيادة اعتماد العملة المشفرة الرائدة، سواء من حيث إمكاناتها كأداة استثمارية أو التحوط من التضخم، وأيضًا من حيث فائدتها في المدفوعات.

بالطبع، لن يكون عام 2022 سهلًا بالنسبة للعملات الرقمية عندما يتعلق الأمر بالتبني ، مع بقاء الرفض الحكومي للعملات المشفرة كما هو محتمل (إن لم يكن أكثر) في بعض الدول، ومع ذلك، مع إظهار السوق لإشارات متجددة من الاتجاه الصعودي، فمن المحتمل أن يكون الاتجاه العام نحو المزيد من التبني وليس تقليله.

2021: ما مدى دقة تنبؤات العام الماضي؟

بالعودة إلى عام 2020 توقع خبراء التشفير أن البيتكوين ستشهد اهتمامًا استثماريًا متزايدًا من المؤسسات على وجه الخصوص،وهذا ما حدث بالفعل، حيث كان السوق الصاعد الحالي مدفوعًا إلى حد كبير من قبل المستثمرين المؤسسين.

لقد توقعوا نمو الإثيريوم والتمويل اللامركزي (DeFi)، حيث نما التمويل اللامركزي من حوالي 21 مليار دولار في بداية العام إلى 241 مليار دولار، وبالمثل، تمثلالإثيريوم نحو67% من هذه القيمة، مما يشير إلى مدى محوريتها.

أحد الأشياء الأخرى التي توقعها الخبراء في “اتجاهات التبني” للعام السابق هو النمو في منصات وبروتوكولات التشغيل البيني، وهو أمر من شأنه أن يسمح للسلاسل بتجميع الموارد والقيمة، كان هذا صحيحًا بشكل خاص فيما يتعلق بإطلاق العديد من الجسور عبر السلاسل التي رأيناها خلال هذا العام، مثل Wormhole و Avalanche Bridge و Harmony.

توقع المزيد من المؤسسات في المستقبل

بالنظر إلى أن سوقًا صاعدًا جديدًا مدفوعًا بالمؤسسات يبدو أنه في طور الظهور، فقد لا يكون مفاجئًا معرفة أن المحللين يتوقعون المزيد من التبني المؤسسي للبيتكوين والعملات الرقمية الأخرى في عام 2022، جزئيًا يجب أن يكون هذا مدفوعًا بالمخاوف التضخمية المتزايدة، بالإضافة إلى التطبيع المتزايد للعملات المشفرة، شيء ساعدته الصناديق المتداولة في البورصة الجديدة (ETFs).

فبعد الإطلاق الناجح لصندوق الاستثمار المتداول في البورصة ProShares، سيكون المنظمون في الولايات المتحدة وأماكن أخرى أقل مقاومة لمزيد من البيتكوين وصناديق الاستثمار المتداولة المشفرة الأخرى، نتيجة لذلك، من المرجح أن نرى اعتمادًا مؤسسيًا متزايدًا للعملة الرائدة والعملات المشفرة كأداة استثمارية للمضي قدمًا والتحوط من التضخم.

هناك احتمالية لزيادة المشاركة المؤسسية مع البيتكوين وارتفاعها إذا وافقت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) على صندوق ETF فوري (أي صندوق يحتفظ فيه الصندوق فعليًا بالبيتكوين).

قد يشعر بعض المستثمرين (من المؤسسات والتجزئة على حد سواء) المهتمين بعملة البيتكوين والأصول المشفرة على نطاق أوسع بارتياح عند الاستثمار في ETF، وذلك لأنهم يترددون في شراء الأصل الأساسي بسبب مخاوف بشأن التنظيم / التأمين وما إلى ذلك، إن الموافقة على صناديق الاستثمار المتداولة على أساس النقاط سيكون أمرًا حيويًا خاصة إذا كان الاعتماد المؤسسي للعملات المشفرة سيبدأ في العام المقبل.

يقترح آخرون أنه على الرغم من الترحيب بموافقةهيئة الأوراق المالية والبورصات، ستستمر المؤسسات في تبني العملة المشفرة بغض النظر عن عام 2022، وذلك ببساطة بفضل نمو السوق في الحجم.

هل هناك المزيد من التبني القانوني؟

مع اعتماد السلفادور رسميًا لعملة البيتكوين كعملة قانونية في سبتمبر، هناك أيضًا احتمال واضح أن تحذو دولًا أخرى حذوها في عام 2022، ومع ذلك، سيعتمد هذا على مدى نجاح احتضان السلفادور للعملة الرقمية في نهاية المطاف.

هناك العديد من الدول في مواقف مماثلة التي لا تزال تراقب كيف سيتطور اقتصاد السلفادور مع اعتماد العملة الرقمية الرائدة كعملة قانونية،فإذا نجحت فمن المؤكد أن المزيد من البلدان ستحذو حذوها، خاصة الدول ذات الاقتصادات الضعيفة والتي تسود فيها أزمات العملة.

على الرغم من أنه لا يتوقع بالضرورة المزيد من التبني الرسمي في عام 2022، إلا أنه يقترح أننا سنرى دول تشير إلى اهتمامها بالعملة المشفرة في العام المقبل.

من ناحية أخرى، يقول بعض المحللين إنه من الحتمي تقريبًا أن تلجأ الدول الأخرى إلى البيتكوين والعملات المشفرة الأخرى بطريقة أو بأخرى، إن لم يكن في عام 2022 فليس بعد ذلك بوقت طويل.

كما أن الاعتماد المؤسسي للعملات المشفرة أمر لا مفر منه، كذلك الأمر بالنسبة لاعتماد التشفير من قبل الحكومات في جميع أنحاء العالم، وسيكون اعتماد البيتكوين كعملة قانونية جذابًا بشكل متزايد للحكومات الأصغر التي ليس لديها عملات قوية.

البنوك المركزية وعملاتها الرقمية

ومع ذلك، فإن الدول المتقدمة ستكون أكثر اهتمامًا بالعملات الرقمية للبنك المركزي (CBDCs) في عام 2022 من عملة البيتكوين أو أي عملة رقمية عامة أخرى.

من المرجح أن تأتي دفعة التشفير الحقيقية من الحكومات في شكل عملات رقمية للبنك المركزي، وعلى الأخص في الصين، حيث يتطلع البنك المركزي إلى استخدام البلوكشين لإصدار نظام الديوان الرقمي وهو نظام مركزي.

هناك العديد من الحكومات التي قد تتحرك أكثر نحو عملات البنوك المركزية الرقمية في عام 2022، لا سيما تلك التي تشعر بالتهديد من عملة البيتكوين وغيرها من العملات المشفرة العامة واللامركزية.

ستكون العملات الرقمية للبنك المركزي جذابة للحكومات الأخرى التي تتطلع إلى الاستفادة من التكنولوجيا لتوفير بنية تحتية مالية أفضل للاستخدام الداخلي أو العالمي، وستكون هناك بعض الحكومات التي تقاوم خوفا من فقدان السيطرة، على غرار الدول التي قاومت الإنترنت.