مسن أفريقي يلتحق بجامعة أهلية لتعلم العلوم الشرعية

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شيخ أفريقي بوركيني يسجل اسمه في إحدى الجامعات الأهلية الشرعية في #بوركينا_فاسو
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تواصل- فريق التحرير

انتشرت صورة لشيخ أفريقي بوركيني على وسائل التواصل الاجتماعي، والذي قام بتسجيل اسمه في إحدى الجامعات الأهلية الشرعية في بوركينا فاسو وعمره 59 عاما.

وعلق أحد النشطاء في بوركينا فاسو أنه تعرف عليه بواسطة طالب كان يقرأ عليه بعض الكتب.

وأضاف أن أمثال هولاء لا زالوا يطلبون العلم فكيف بنا نحن الشباب، منوها أن لهذا الشيخ أولادا يقوم بتربيتهم ويطلب لهم القوت.. نصره الله وعلمه.

كما علق الباحث والمدون البروكيني محمد الأمين سوادغو على الصورة قائلا :” صحيح..والحمد لله على نعمة الإسلام..هي جامعة إسلاميّة خاصّة”.

 

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