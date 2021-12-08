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واقعة غريبة قد تنتهي بكارثة عراقية.. باعة جائلون يسرقون حاوية مشحونة قنابل دون معرفتهم

واقعة غريبة قد تنتهي بكارثة عراقية.. باعة جائلون يسرقون حاوية مشحونة قنابل دون معرفتهم
سيارات الشرطة العراقية - قنابل بحاوية
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تواصل- فريق التحرير:

في واقعة غريبة وصادمة قد تكون عواقبها كارثية، أقدم مجهولون على سرقة حاوية تحمل قنابل في البصرة العراقية.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن “باعة متجولين يعتقد أنهم سرقوا الحاوية، ظنا منهم بأنها خالية”، مشيرة إلى أن “السراق نقلوا الحاوية إلى جهة مجهولة”.

وحسب قناة “الحرة”، فإن قوات الأمن العراقية دخلت حالة إنذار بعد أن سرق مجهولون حاوية قنابل عنقودية غير منفلقة.

ونقلت القناة عن قائمقام قضاء الزبير، عباس ماهر، إن “الحاوية تحتوي على قرابة 100 قنبلة غير منفلقة اختفت في ظروف غامضة من مستودعات شركة مختصة بإزالة الألغام والمقذوفات الحربية”.

ويأتي الحادث بعد يوم واحد من مقتل أربعة أشخاص على الأقل وإُصابة أربعة آخرين بجروح في انفجار دراجة نارية مفخخة قرب مستشفى في وسط البصرة، كبرى مدن جنوب العراق، وفق ما ذكرته قوات الأمن. ولم تتبين حتى الساعة أي جهة التفجير.

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