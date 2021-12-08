رسالة أخوية من الأمير تميم لسمو ولي العهد: مرحبا بكم أخي محمد في قطر

تواصل- فريق التحرير

قال أمير قطر الشيخ تميم بن حمد إن زيارة سمو ولي العهد ستعمق الروابط القوية خاصة في ظل ظروف المنطقة.

وأضاف الأمير تميم على حسابه في تويتر :” علاقات الأخوة والتعاون بين قطر والمملكة تقوم على أسس راسخة من التاريخ والمصير المشتركين”.

وأوضح :” ناقشت اليوم مع أخي الأمير محمد بن سلمان سبل تعزيز هذا التعاون بين بلدينا”.

وتابع.. كما أكدت وإياه حرصنا المشترك على دعم الأمن والاستقرار في منطقتنا والإقليم.. مرحبا بكم أخي محمد في قطر.

وكان سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قد وصل إلى قطر ، حيث كان الشيخ تميم بن حمد في استقباله.

وتأتي قطر كمحطة ثالثة لسمو ولي العهد في جولته بالخليج وذلك بعد زيارته لسلطنة عمان ودولة الإمارات.