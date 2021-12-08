شرطة المدينة تطيح بـ 3 لصوص سرقوا 50 ألف ريال ومجوهرات من منزل

تواصل – فريق التحرير:

ألقت شرطة منطقة المدينة المنورة، القبض على 3 لصوص سرقوا مبلغًا ماليًا ومجوهرات من داخل أحد المنازل.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة أن المتهمين هم مواطنان ومقيم من الجنسية التركستانية.

وأضاف متحدث شرطة المدينة أن الجناة سرقوا مبلغ 50,000 ريال ومجوهرات من داخل منزل، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهـم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة بالمنطقة.