من هم الممنوعون من تناول اللبن الخاثر؟

تواصل- وكالات:

حذرت مختصة التغذية الروسية، أولغا كوفينينكو، من تناول البعض اللبن الخاثر، والذي يمكن أن يتحول إلى أضرار صحية عليهم.

واللبن الخاثر هو منتج حليب مخمر ومخثر بعد أن يتحول إلى لبن زبادي، يكون أكثر سماكة، ويحتوي على نسبة عالية من الدهون – من 10% إلى 30% – لذلك من المهم مراعاة بعض الأمور التي قد تؤدي لمخاطر عند فئة من الناس.

وقالت “أولغا”- حسب سبوتنيك- إن اللبن الخاثر، يحتوي على فيتامينات (أ، ج، هـ، ك، د، ومجموعة ب)، بالإضافة إلى الأحماض الأمينية والزنك والبوتاسيوم والكالسيوم، ويعتبر مفيدا لجمال البشرة والشعر والأظافر والمساعدة على الهضم.

وأوضحت أن المحظور عليهم تناول هذا اللبن هم:

– الأطفال دون سن 1.5 سنة، لأن الجهاز الهضمي ليس جاهزًا بعد لهضم هذا النوع من البروتين بشكل كامل.

– الأشخاص الذين يعانون من حالة التهاب المعدة ومشاكل الكبد أو المرارة، يجب أن يكونوا حذرين في استخدام هذا المنتج.