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قناة لبنانية: تعيين مسؤول جديد للشؤون القنصلية بسفارة المملكة في بيروت

قناة لبنانية: تعيين مسؤول جديد للشؤون القنصلية بسفارة المملكة في بيروت
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تواصل- فريق التحرير:

قالت قناة “الجديد” اللبنانية، إن ما تردد على لسان مصدر أمني حول تعيين المملكة قائم جديد بالأعمال لدى بيروت، غير صحيح.

وأفادت القناة أن ما حدث هو تعيين موظف بديل عن مسؤول الشؤون القنصلية سلطان السبيعي.

وكانت وكالة “سبوتنيك” الروسية، نقلت عن مصادر أمنية لبنانية، قولها إن المملكة قامت بتعيين قائم جديد بالأعمال لدى بيروت.

وقال المصدر، اليوم الأربعاء، إن “المملكة قررت تعيين قائم جديد بالأعمال في لبنان هو “راجح العتيبي”، مضيفا أن العتيبي سيصل إلى بيروت في غضون أيام قليلة.

وتأتي تلك الخطوة- حسب المصدر اللبناني- بعد زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المملكة واجتماعه بسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وما رافق ذلك من اتصال ثلاثي بين ماكرون وولي العهد ورئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، حيث اتفقا على “فتح صفحة جديدة مع لبنان”، مع ضرورة إلتزام  لبنان بشروط المملكة من وقف تصدير المخدرات وكل ما من شأنه أن يمس أمن المملكة أو يُسئ إليها.

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