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على المكشوف.. «مقتدى الصدر» وجها لوجه مع الفصائل المسلحة بالعراق

على المكشوف.. «مقتدى الصدر» وجها لوجه مع الفصائل المسلحة بالعراق
مقتدى الصدر والفصائل المسلحة العراقية
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تواصل – فريق التحرير:

حذر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ، اليوم الأربعاء من تأزم الوضع السياسي في البلاد في أعقاب التفجير في البصرة الثلاثاء.

ودعا مقتدى الصدر إلى حصر السلاح بيد الدولة وحل الميليشيات المنفلتة ، مشدداً على أنه لن يستثني أحداً من ذلك ليعود الأمن والاستقرار للبلاد.

وقال الصدر في بيان على تويتر ، إن عودة الإرهاب المتمثل بداعش في منطقة مخمور والتفجيرات السياسية التي حدثت في مدينة البصرة، وبعض الاغتيالات، تنبئ عن تأزم الوضع السياسي، وتذكر بما حدث من اعتداءات على المستشفيات وغيرها قبل الانتخابات

وحذر مقتدى الصدر، من أن ذلك سيجر البلاد إلى الخطر من أجل بعض المقاعد ، وشدد على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة والعمل الجاد من أجل حل الميليشيات المنفلتة التي تسيء استخدام السلام بحجة المقاومة أو أي ذريعة أخرى”

وأضاف “ذلك ينبئ عن تفشي الفساد واستشرائه في مفاصل الدولة ، وأن ذلك يزيدنا إصراراً على محاربة الفساد بكافة أنواعه مهما كان الفاعل وأياً كان انتماءه”، مضيفا أن أنه إذا لم تتوفر تلك الحلول، فإن حكومة الأغلبية الوطنية ستتبنى ذلك وبكل قوة تحت غطاء القانون ، وشدد على أن ذلك لن يستثني أحداً على الإطلاق

وبالأمس، وجه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر تعميما بعدم تعامل تشكيلات ” سرايا السلام” التابعة له، بعدم التعامل مع رئيس أركان الحشد أبو فدك المحمداوي.

ومن المعروف أن المحمداوي من مؤسسي الكتائب مع أبو مهدي المهندس، الذي تم اغتياله مع قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني في مطلع يناير عام 2020.

وبحسب التعميم الذي وجهه الصدر وتداوله نشطاء ومدونون عراقيون، فإن اللجنة المكلفة بتصحيح المسار قررت أن يكون التعامل مع الحشد الشعبي حصريا برئاسة الهيئة فقط، ويمنع التعامل مع رئاسة أركان الهيئة، ومسؤوليها (أبو فدك).

يذكر أن مقتدى الصدر، كان قد طالب الشهر الماضي، فصائل مسلحة موالية لإيران في البلاد إلى حل نفسها إن أرادت الانضمام لحكومته المقبلة.

كما طلب من قوات الحشد الشعبي تطهير صفوفها من العناصر غير المنضبطة وتسليم الأفراد الفاسدين إلى القضاء.

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