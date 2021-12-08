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سفارة المملكة  في باريس: المواطن الذي اعتقل بالخطأ في طريقه عائدا للبلاد

سفارة المملكة  في باريس: المواطن الذي اعتقل بالخطأ في طريقه عائدا للبلاد
سفارة المملكة بباريس
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تواصل- فريق التحرير

أعلنت  سفارة المملكة  في باريس أن المواطن الذي اعتقل بالخطأ بفرنسا أطلق سراحه وغادر عائدا للمملكة.

وكانت وكالة “رويترز” قد نقلت عن مصدر أمني قوله :” إن إلقاء القبض على مواطن سعودي في مطار بباريس للاشتباه في ضلوعه في قتل الصحفي الراحل جمال خاشقجي كان بسبب تشابه في الأسماء”.

وأعلن الادعاء الفرنسي أن عملية التحقق من هوية المقبوض عليه خلصت إلى أن مذكرة الاعتقال لا تنطبق عليه.

وكانت سفارة المملكة في باريس قد صرحت، أن الشخص الذي ألقي القبض عليه “لا علاقة له بالقضية المتناولة” ويجب إطلاق سراحه على الفور.

 

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