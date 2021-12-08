بعد مصرعه في تحطم طائرة.. فظائع ارتكبها رئيس الأركان الهندي بحق مسلمي كشمير

تواصل- فريق التحرير:

لقى رئيس هيئة الأركان الهندية، “بيبين راوات، مصرعه اليوم الأربعاء، في حادث تحطم طائرة عسكرية، في منطقة جبال نيلغيريس.

وحسب صحف محلية، لقي 5 أشخاص مصرعهم، فيما يرقد اثنان آخران في حالة حرجة، ولم تُحدَّد هُوية من أُنقذوا، مما يعني أن مصير رئيس هيئة الأركان الهندية وزوجته التي كانت بصحبته ما زال مجهولاً.

من هو رئيس الأركان الهندي؟

تعرض الجنرال راوات لانتقادات حقوقية واسعة بسبب شرعنة “العنف المفرط للجيش الهندي” في إقليم جامو وكشمير المتنازع عليه، وتحريضه لممارسة عنف غير منضبط تجاه مسلمي كشمير.

ففي حادثة شهيرة استخدم أحد الجنود الهنود مواطناً كشميرياً يدعى فاروق دار “درعاً بشريةً”، عبر تقييده بالسلاسل على مقدمة سيارة جيب وتعليق لافتة حول عنقه تحذر الكشميريين من عواقب “مقاومة السلطات الهندية بالحجارة”.

مقابل ذلك مُنح راوات وساماً تقديراً لما فعله، وبرر ذلك قائلاً: “نحن نواجه حرباً قذرة بالوكالة في جامو وكشمير، لذا يجب خوضها بطرق مبتكرة”.

وتابع: “الناس (في جامو وكشمير) يرشقوننا بالحجارة ويقذفوننا بالقنابل الحارقة، هل يجب أن أقول لجنودي انتظروا الموت فقط وسآتي لأحملكم في تابوت جميل مغطى بعلم الوطن؟ بالطبع لا، ما يجب أن أفعله هو الحفاظ على معنوياتهم مرتفعة”، لهذا منح الضابط وسام شرف.

وقد وصفت الزعيمة السياسية في جامو وكشمير محبوبة مفتي، سياسات راوات بـ”القمعية”، مؤكدة أن ممارساته حولت الإقليم إلى “سجن مفتوح”.

وفي أحد مقاطع الفيديو المنسوبة إليه، وجه راوات خطاباً إلى الجماعات الهندوسية المنتشرة في الإقليم، بـ”قتل أي شخص يعتبرونه إرهابياً بلا انتظار لمحاكمة”، ما اعتبرته منظمات حقوقية تحريضاً مباشراً ضد مسلمي كشمير، وتبريراً للمجازر المرتكبة بحقهم.