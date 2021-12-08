“أمن الطرق” تحذر قائدي المركبات بالشمالية: موجة غبار تحجب الرؤية

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دعت القوات الخاصة لأمن الطرق قائدي المركبات بمنطقة الحدود الشمالية لتوخي الحذر بسبب موجة الغبار التي تجتاح المنطقة.

وقالت أمن الطرق، في تغريدة عبر “تويتر”، إن الحالة تشمل (العويقيلة -حزم الجلاميد-رفحاء- طريف -عرعر)، وتسبب موجة الغبار تدني في الرؤية الأفقية.

وأضافت “نود التنويه بأن المنطقة قد تشهدُ بمشيئة الله نشاط في الرياح السطحية و أتربة مثارة يُصاحب ذلك تدني في مدى الرؤية ، لذا نأمل أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة، متمنين السلامة للجميع”.