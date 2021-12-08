عاجل.. لبنان تستبق وترحب بقرار جديد من المملكة بعد استقالة جورج قرداحي

تواصل- وكالات:

كشف مصدر رسمي لبناني، عن أول قرار من المملكة تجاه بيروت بعد استقالة وزير الإعلام جورج قرداحي الذي كان قد تسبب بأزمة لبلاده مع المملكة ودول الخليج، والتي اعتبر فيها أن مليشيا حزب الحوثي “تدافع عن نفسها”، في الوقت الذي أساء فيه لجهود التحالف الشرعي.

ونقلت وكالة “سبوتنيك” الروسية عن المصدر الرسمي اللبناني، بأن المملكة قامت بتعيين قائم جديد بالأعمال لدى بيروت.

وقال المصدر، اليوم الأربعاء، إن “المملكة قررت تعيين قائم جديد بالأعمال في لبنان هو “راجح العتيبي”، مضيفا أن العتيبي سيصل إلى بيروت في غضون أيام قليلة.

وتأتي تلك الخطوة- حسب المصدر اللبناني- بعد زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المملكة واجتماعه بسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وما رافق ذلك من اتصال ثلاثي بين ماكرون وولي العهد ورئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، حيث اتفقا على “فتح صفحة جديدة مع لبنان”، مع ضرورة إلتزام لبنان بشروط المملكة من وقف تصدير المخدرات وكل ما من شأنه أن يمس أمن المملكة أو يُسئ إليها.