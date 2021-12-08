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«رسائل قبل الموت».. عمرو الضبعان قرر مصالحة الجميع إرضاءً لله فنال ما تمنى

«رسائل قبل الموت».. عمرو الضبعان قرر مصالحة الجميع إرضاءً لله فنال ما تمنى
عمرو_الضبعان_في_ذمه_الله
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تواصل- فريق التحرير: 

سادت حالة من الحزن والصدمة في الوسط الإعلامي وبين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عقب الإعلان عن وفاةعمرو الضبعان المنسق لرابطة المحترفين في المملكة، بشكل مفاجئ.

وفاة “الضبعان” جعلت البعض يبدي ذهوله ليس لفاجعة الموت ولكن لما قام به قبل رحيله، حيث قرر إنهاء جميع خلافاته مع أي شخص ومصالحة الجميع، وهو ما ظهر في رسائل بينه وبين أصدقائه طالبهم بالتدخل لحل خلافات مع البعض،والذين بدورهم نشروا هذه الرسائل بعض وفاته.

ونشر أحد أصدقائه رسالة خاصة بينهما، يبدي فيها تصفية كل خلافاته ومصالحة الجميع كي يقابل “وجه كريم” والكل يدعو له.

وجاء في الرسالة التي أرسلها لصديقه يصالحه فيها:”وش للواحد غير العلم الطيب والذكرى الحسنة.. الرحلة قصيرة وأنا أخوك أقصر بكثير من أننا نقضيها في كدر والحمد لله لي فترة قاعد أنهي كل خلافاتي مع الناس سواء اللى بسببي أو اللى بسببهم”.

وأضاف :” أبغ أقابل ربي والكل يدعو لي.. أبغي أقابله وما في قلبي غل على أحد ولا حق مادي أو معنوي لأحد.. أبغي أكون ذكرى سعيدة في حياة الناس”.

واختتم رسالته لصديقه بالقول :” لا تحذف كلامي هذا بيجي يوم تصوره”.

فيما نشر الرسالة صديق آخر له وكشف عن واقعة أخرى بينهما قائلًا :”وأنا شاهد على ذلك ،أبو ريان آخر زيارة لي إلى الرياض قبل أسبوعين طلب مني وبإلحاح أن أنهي خلاف لا يكاد يذكر بينه وبين أحد الأصدقاء في أبها وكان حريص جداً لن تكون ذكرى يا أبوريان بل راسخ بقلب كل من عرفك بنقاء سريرتك”.

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