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مشهد يشرح الصدور.. عشرات الطلاب اليابانيين يتوافدون على مسجد طوكيو للتعرف على الإسلام

مشهد يشرح الصدور.. عشرات الطلاب اليابانيين يتوافدون على مسجد طوكيو للتعرف على الإسلام
مشهد يشرح الصدور.. عشرات الطلاب اليابانيين يتوافدون على مسجد طوكيو للتعرف على الإسلام
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تواصل- التحرير

انتشرت صورة على وسائل التواصل الاجتماعي، تظهر عشرات الطلاب والطالبات، الذين يتوافدون على أحد المساجد في العاصمة اليابانية طوكيو، لأجل التعرف على الإسلام.

وبحسب ما تم تداوله بين رواد مواقع الواصل فإن 197 طالبا وطالبة، وفدوا إلى مسجد طوكيو للتعرف ولأخذ معلومات عن الإسلام..  ندعو الله أن يفتح قلوبهم لدينه.

يذكر أن هناك عدد كبير من المساجد الكبيرة والصغيرة في اليابان يصل عددها إلى حوالي ٨٠ مسجداً.

بينما يتربع جامع طوكيو على عرش هذه المساجد من حيث التصميم والمساحة حيث يتسع إلى ما يقرب من١٢٠٠ مصلي .

 

مشهد يشرح الصدور.. عشرات الطلاب اليابانيين يتوافدون على مسجد طوكيو للتعرف على الإسلام

مشهد يشرح الصدور.. عشرات الطلاب اليابانيين يتوافدون على مسجد طوكيو للتعرف على الإسلام

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