باتجاه الأفق الشرقي.. ألمع مذنب يزين سماء المملكة

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أعلنت الجمعية الفلكية بجدة أنه يمكن رصد ليونارد باتجاه الأفق الشرقي والذي ألمع مذنب لهذا العام 2021م.

وقالت فلكية جدة، في تغريدة عبر “تويتر”: “مايزال ليونارد (C / 2021 A1) ألمع مذنب لهذا العام 2021 يرصد باتجاه الأفق الشرقي خلال الساعات قبل شروق الشمس”.

وأضافت أن مذنب ليونارد قد وصل لمعانه القدر السادس وهذا يجعله بالكاد مرئيًا بالعين المجردة لكنه هدف سهل للكاميرات الرقمية.