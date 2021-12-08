عواقب وخيمة.. تحذير لمن يتناول هذا الدواء أثناء الحجامة

تواصل- فريق التحرير:

يلجأ الكثير إلى عمل الحجامة اقتداءً بسنة النبي- صلى الله عليه وسلم- للشفاء من بعض الأمراض، لكنها لا تصلح في كل الحالات وقد تؤدي إلى أضرار، منها ما كشفه متخصصيون بتحذير عملها لمن يتناولون أدوية معينة.

وفي هذا الإطار كشف الدكتور خالد النمر استشاري أمراض القلب، عن نوع دواء يحظر على من يتناوله عمل الحجامة.

ورد “النمر” على أسلئة لمتابعيه منها سؤال يقول :” أتناول حبوب سيولة الدم فاروسكا 20 ملم (ريفاروكسابان) وأرغب في عمل حجامة فهل تناسبني لأن البعض يحذرني؟”.

ورد الاستشاري بالقول:” الحجامة في حالتك “محظورة” لأن هذا الدواء مسيل قوي للدم”.

كما رد على سؤال آخر يقول :” أقدر أعرف أنا عندي تضييف بالشرايين عن طريق التحليل أو الأشعة أو كيف؟”، قائلًا :” نعم…هناك عدة فحوصات لكشف تضيق شرايين القلب.. ولكل حالة فحص هو الأمثل”.

فوائد الحجامة للرجال:

1- المساهمة في علاج تشنج وألم العضلات

2- تقليل الاضطرابات الهضمية

3- تخفيف ألم الجسم

4- تعزيز صحة البشرة

5- تحسين تدفق الدورة الدموية، بالإضافة إلى فوائد أخرى عديدة.

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