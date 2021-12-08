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وظائف إدارية شاغرة بالخطوط الحديدية.. 3 شروط للتقديم

وظائف إدارية شاغرة بالخطوط الحديدية.. 3 شروط للتقديم
وظائف الخطوط الحديدية السعودية - سار
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الخطوط الحديدية السعودية (سار)، عبر موقعها الرسمي (بوابة التوظيف)، عن توفر وظيفة إدارية شاغرة لحملة البكالوريوس فما فوق، وفقاً للتفاصيل التالية:

المؤهلات والخبرات:

– درجة البكالوريوس في المالية أو في مجال ذي صلة – يفضل الماجستير.

– ما لا يقل عن 6 سنوات من الخبرة ذات الصلة منها 3 سنوات على الأقل في دور مماثل.

– خبرة سابقة في قيادة عمليات الميزنة والتخطيط.

ملخص المهام الوظيفية:

– مسؤول عن إعداد ووضع اللمسات الأخيرة على الميزانيات السنوية والتنبؤات الفصلية لتمكين عملية صنع القرار للإدارة العليا.
– تصميم نماذج الميزانية التفصيلية للشركة ، وكذلك مستويات الإدارة ووحدات الأعمال، باستخدام نهج فعال وكفء.
– إعداد الميزانية الرئيسية السنوية الموحدة لـ SAR بما في ذلك النفقات الرأسمالية ونفقات التشغيل وميزانيات تخطيط القوى العاملة.
– يتواصل مع مديري الأقسام ووحدات الأعمال لفهم متطلباتهم ووضع ميزانيات للوحدات المعنية.
– إعداد مخصصات ميزانية وحدات الأعمال ويراقب الأنشطة المالية ذات الصلة للتأكد من أن المصروفات في حدود الميزانية.
– إجراء مراقبة الميزانية الحالية وتحليلها لضمان الاستخدام المستهدف والفعال لموارد الميزانية وتوفير الموارد والمعلومات لإعداد التوقعات.
– يشرف على تحليلات التباين التي تهدف إلى تحديد التناقضات بين التوقعات والتكلفة الفعلية واتخاذ الإجراءات اللازمة.
– إصدار تنبؤات ربع سنوية وتقديم المشورة للإدارة بشأن أي تقلبات رئيسية وتغييرات في العوامل الرئيسية مقارنة بالميزانية السنوية.

رابط التقديم:

– للتقديم والاطلاع على بقية الشروط والمتطلبات والمهام الوظيفية عبر موقع (LinkedIn)، من خلال الرابط التالي(اضغط هنا).

 

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