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بشرى.. الإعلان عن أول لقاح مخصص لـ«أوميكرون»

بشرى.. الإعلان عن أول لقاح مخصص لـ«أوميكرون»
الاعلان عن أول علاج كورونا - علاج - أوميكرون
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تواصل-فريق التحرير :

أعلنت شركتا فايزر وبايونتيك، أن لقاح “كورونا” الذي طورته لا يزال فعالًا على متحور “أوميكرون” بعد 3 جرعات.
وأضافت الشركتان في بيان مشترك اليوم الأربعاء، أنهما تعملان على تطوير لقاح مخصّص للمتحورة “بحلول مارس”.
وبحسب الدراسات التي أجرتها المختبرات، “لا يزال اللقاح فعّالًا ضد كوفيد-19، لا سيّما ضد متحور أوميكرون، في حال أُخذت 3 جرعات منه” بحيث “قد لا تكفي جرعتان فقط لتحييد المتحور”.
من جانب آخر، أعلنت منظمة الصحة العالمية أن المتحور أوميكرون من فيروس كورونا رُصد في 57 دولة وارتفعت حالات الإصابة بكوفيد-19 في دول الجنوب الإفريقي ومنها زيمبابوي ومن المتوقع أن تزيد أعداد المرضى الذين يحتاجون للعلاج بالمستشفيات مع انتشار المرض.
وقالت المنظمة في تقريرها الأسبوعي عن الحالة الوبائية أن هناك حاجة لمزيد من البيانات لتقييم شدة الأعراض التي يسببها أوميكرون وما إذا كان تحوره قد يحد من الحماية التي توفرها اللقاحات.
وتابعت المنظمة: “حتى لو كانت شدة الأعراض تعادل أو تقل عن المتحور دلتا، تظل التوقعات بأن يزيد عدد المرضى الذين يحتاجون للعلاج بالمستشفيات إذا أصيبت أعداد أكبر من الناس وسيكون هناك فارق زمني بين زيادة الإصابات وارتفاع الوفيات”.

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