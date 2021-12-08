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كبيرة علماء منظمة الصحة العالمية تكشف مفاجأة عن “أوميكرون” ومتحور “دلتا”

كبيرة علماء منظمة الصحة العالمية تكشف مفاجأة عن “أوميكرون” ومتحور “دلتا”
منظمة الصحة العالمية
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تواصل – فريق التحرير:

دعت كبيرة علماء منظمة الصحة العالمية سوميا سواميناثان دول العالم لتفادي الذعر بعد ظهور متحور أوميكرون.

وقالت سوميا سواميناثان إنه من السابق لأوانه تأكيد ما إذا كانت اللقاحات بحاجة لتعديلها.
وأضافت سواميناثان أن النسخة المتحورة “دلتا” مسؤولة حتى الآن عن 99 بالمئة من الإصابات في العالم.

وفي وقت سابق، أفاد مسؤول كبير في منظّمة الصحة العالمية عدم وجود أي سبب للتشكيك بفعالية اللّقاحات المتوفّرة حالياً بالحماية من أوميكرون.
وأكد على عدم وجود مؤشرات على تسبب هذا المتحور بمرض أشد من ذلك الناجم عن “دلتا”.

وأضاف المسؤول إن اللقاحات المتوفرة عالية الفعالية، إذ أثبتت فعاليتها ضدّ جميع المتحورات حتى الآن، إلا أنه شدد في الوقت نفسه على الحاجة لإجراء مزيد من الأبحاث في هذا الشأن.

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