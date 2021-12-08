القوات المسلحة تعلن عن وظائف طبية شاغرة.. التخصصات وأماكن العمل

تواصل-فريق التحرير:

أعلنت الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف طبية وصحية وأكاديمية بعدة مدن بالمملكة، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف:

1- أستاذ مساعد (تقنية التخدير).

2- مقيم طوارئ (وظيفتان).

3- مسؤول مختبر بنك الدم.

4- مقيمة نساء وولادة.

5- مقيم أطفال (العدد 3 وظائف).

6- استشاري وحدة العناية المركزة للأطفال .

7- طبيب استشاري عناية مركزة قلب.

8- طبيب استشاري جراحة/ زراعة كلى.

9- طبيب استشاري جراحة تجميل.

10- طبيب استشاري عناية مركزة أطفال.

11- طبيب نائب – أمراض الدم السريرية.

أماكن العمل:

– (الرياض، الظهران، جدة، خميس مشيط، وادي الدواسر، الخرج).

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي:

اضغط هنـــا