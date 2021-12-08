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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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القوات المسلحة تعلن عن وظائف طبية شاغرة.. التخصصات وأماكن العمل

القوات المسلحة تعلن عن وظائف طبية شاغرة.. التخصصات وأماكن العمل
وظائف بالخدمات الطبية للقوات المسلحة
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تواصل-فريق التحرير:

أعلنت الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف طبية وصحية وأكاديمية بعدة مدن بالمملكة، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.
الوظائف:
1- أستاذ مساعد (تقنية التخدير).
2- مقيم طوارئ (وظيفتان).
3- مسؤول مختبر بنك الدم.
4- مقيمة نساء وولادة.
5- مقيم أطفال (العدد 3 وظائف).
6- استشاري وحدة العناية المركزة للأطفال .
7- طبيب استشاري عناية مركزة قلب.
8- طبيب استشاري جراحة/ زراعة كلى.
9- طبيب استشاري جراحة تجميل.
10- طبيب استشاري عناية مركزة أطفال.
11- طبيب نائب – أمراض الدم السريرية.

أماكن العمل:
– (الرياض، الظهران، جدة، خميس مشيط، وادي الدواسر، الخرج).

طريقة التقديم:
– من خلال الرابط التالي:
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