القوات المسلحة تعلن عن وظائف طبية شاغرة.. التخصصات وأماكن العمل

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أعلنت الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف طبية وصحية وأكاديمية بعدة مدن بالمملكة، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.
الوظائف:
1- أستاذ مساعد (تقنية التخدير).
2- مقيم طوارئ (وظيفتان).
3- مسؤول مختبر بنك الدم.
4- مقيمة نساء وولادة.
5- مقيم أطفال (العدد 3 وظائف).
6- استشاري وحدة العناية المركزة للأطفال .
7- طبيب استشاري عناية مركزة قلب.
8- طبيب استشاري جراحة/ زراعة كلى.
9- طبيب استشاري جراحة تجميل.
10- طبيب استشاري عناية مركزة أطفال.
11- طبيب نائب – أمراض الدم السريرية.
أماكن العمل:
– (الرياض، الظهران، جدة، خميس مشيط، وادي الدواسر، الخرج).
طريقة التقديم:
– من خلال الرابط التالي:
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