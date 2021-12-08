بعد إخلاء سبيله.. مفاجأة بشأن القبض على «خالد العتيبي» في فرنسا

تواصل-وكالات:

بعد أن قرر الادعاء الفرنسي اليوم الأربعاء، إخلاء سبيل المواطن خالد بن عائض العتيبي، الذي ألقي القبض عليه في باريس في وقت سابق فيما يتعلق بقضية اغتيال الصحفي جمال خاشقجي- رحمه الله-، كشف مصدر أمني مفاجأة عن الواقعة.

ونقلت وكالة “رويترز” عن مصدر أمني قوله إن “إلقاء القبض على مواطن سعودي في مطار بباريس للاشتباه في ضلوعه في قتل الصحفي الراحل جمال خاشقجي كان بسبب تشابه في الأسماء”.

وأعلن الادعاء الفرنسي أن عملية التحقق من هوية المقبوض عليه خلصت إلى أن مذكرة الاعتقال لا تنطبق عليه.

والأربعاء، أوضح مصدر في الشرطة الفرنسية أن المواطن أوقف في المطار صباح يوم الثلاثاء ،عندما أطلق جواز سفره إنذارا عند فحصه بالماسح الضوئي، مشيرا إلى أن الإنذار أظهر أنه مطلوب فيما يتعلق بتحقيق في جريمة قتل، استنادا لمذكرة اعتقال تركية.

وفي وقت سابق اليوم قال متحدث باسم الحكومة الفرنسية إن التحقيقات لا تزال جارية للتحقق من هوية المواطن السعودي ألقي القبض عليه في مطار بباريس للاشتباه في صلته بمقتل خاشقجي.

وكانت سفارة المملكة في باريس قد صرحت، أن الشخص الذي ألقي القض عليه “لا علاقة له بالقضية المتناولة” ويجب إطلاق سراحه على الفور.