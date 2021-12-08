لقطات لإجلاء المواطنين العالقين في جنوب أفريقيا (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

وثق مقطع فيديو لقطات لإجلاء المواطنين العالقين في جنوب أفريقيا بسبب تطورات متحور أوميكرون.

وأظهر المقطع الذي نشرته “الإخبارية”، عبر “تويتر”، تجمع المواطنين السعوديين في المطار تمهيدا لنقلهم إلى أرض الوطن.

وكان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية جنوب أفريقيا سلطان العنقري، قد

أكد في وقت سابق، عدم تسجيل أي إصابات بمتحور كورونا الجديد أوميكرون، سواء بين المواطنين أو أعضاء السفارة وعائلاتهم.

وقال سفير خادم الحرمين إن الأوضاع في جنوب أفريقيا مطمئنة، ولم تتلق السفارة بلاغات عن أي إصابات بين المواطنين السعوديين، وجرى التنويه بأهمية التقيد والالتزام بالإجراءات الاحترازية الصحية الصادرة من البلد المضيف.