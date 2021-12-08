بحضور رسمي.. “الموارد البشرية” تُنظم احتفال دعمًا للمعاقين في أبها

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أحمد علي المحلي – عسير

تحت رعاية صاحب السمو الملكي، الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز أمير منطقة عسير، تم تنظيم احتفالية التوعية والتثقيف، بمناسبة “اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة”، على مسرح دار التربية الاجتماعية للبنين بأبها.

وشهد وكيل إمارة منطقة عسير محمد بن جريس أمس، الاحتفال الذي نظّمه فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة، بمناسبة “اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة”، وذلك حرصًا على تقديم الدعم والتوعية لذوي الإعاقة.

وأشار مدير فرع الوزارة بعسير، هادي الشهراني، إلى حرص الوزارة على تنظيم هذا الاحتفال، لتوعية المجتمع وتثقيفه تجاه حقوق ذوي الإعاقة، والعمل على دمجهم وتفعيل أدوارهم في المجتمع، وتسليط الضوء على الخدمات المقدمة لهم.

كما تضمّن الحفل عددًا من الفقرات والكلمات والأوبريتات الوطنية، التي تجسد آمال وطموح ذوي الإعاقة، من إستراتيجية تطوير عسير، إضافة إلى قصص نجاح لأشخاص مميزين من ذوي الإعاقة، ومعرضًا مصاحبًا تضمن مشاركة عدد من الجهات ذات العلاقة.

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