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القوات الجوية الهندية تكشف مصير رئيس الأركان الهندي في حادث تحطم مروحيته

القوات الجوية الهندية تكشف مصير رئيس الأركان الهندي في حادث تحطم مروحيته
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تواصل – وكالات :

نشرت القوات الجوية الهندية، منذ قليل بيانًا أكدت فيه أنباء مصرع رئيس الأركان الهندي الجنرال بيبين راوات في حادث تحطم مروحيته اليوم الأربعاء جنوب البلاد.

وجاء في بيان القوات الجوية الهندي الذي صدر عن المكتب الصحفي للقوات الجوية الهندية ونشر على صفحتها في “تويتر”: “نبلغ بأسف شديد بأنه تم تحديد أن الكارثة أسفرت عن مصرع الجنرال بيبين راوات ومادهوليكا راوات (زوجته) و11 شخصا آخر كانوا على متن المروحية”، بحسب رويترز.

وكانت صحيفة تواصل قد نشرت خبر تحطم المروحية التي تقل رئيس الأركان الهندي الجنرال بيبين راوات، فور وقوع الحادث .

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