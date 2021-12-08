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قرار جديد من الكويت تجاه خلية “تمويل حزب الله”

قرار جديد من الكويت تجاه خلية “تمويل حزب الله”
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تواصل – فريق التحرير:

أصدر القضاء الكويتي، اليوم، أمرًا يقضي باستمرار حبس 4 متهمين في قضية تمويل “حزب الله” اللبناني، بعد إحالتهم من النيابة العامة، ورفض طلبات إخلاء سبيلهم.

ويأتي تجديد حبس المتهمين الـ4 بعد عرضهم لأول مرة، حيث سبق أن تم تجديد حبس 12 متهما آخرين، ومن المتوقع إحالة متهمين آخرين لقاضي التجديد بعد انتهاء التحقيقات معهم، حسب صحيفة “القبس”.

وفي وقت سابق أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، ضبط 5 أشخاص جدد في قضية تمويل حزب الله، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 23 متهمًا، 12 منهم تم إصدار قرار من قاضي التجديد باستمرار حبسهم حتى يوم الـ 13 من الشهر الجاري.

فيما تستمر التحقيقات مع المتهمين الـ 5 وحجزهم على ذمة القضية، كذلك انتظار قرار تجديد الحبس لمتهمين آخرين.

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