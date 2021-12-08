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“التأمينات”: أكثر من 1.5 مليون زائر للبوابة الإلكترونية خلال نوفمبر

“التأمينات”: أكثر من 1.5 مليون زائر للبوابة الإلكترونية خلال نوفمبر
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تواصل – واس

أنجزت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أكثر من مليون و300 ألف معاملة إلكترونية لعملائها الخاضعين لأنظمة التقاعد ونظام التأمينات الاجتماعية خلال شهر نوفمبر 2021م.

وحسب إحصاءات المؤسسة الشهرية فقد تجاوز عدد زوار بوابة الخدمات الإلكترونية مليوناً و500 ألف زيارة. فيما بلغ عدد المسجلين الجدد في البوابة أكثر من 150 ألف مستخدم جديد. وشهد تطبيق الأجهزة الذكية عدد مرات تحميل بلغت أكثر من 136 ألف تحميل جديد للتطبيق من متاجر الأجهزة الذكية.

وأبانت التأمينات الاجتماعية عن تصديرها لأكثر من 135 ألف تعريف بالمعاش حُصِل عليه من قنوات المؤسسة الإلكترونية المتعددة خلال شهر نوفمبر. كما استقبلت المؤسسة أكثر من 136 ألف مكالمة اتصال واردة لمراكز الاتصال الهاتفي لخدمة العملاء، بالإضافة إلى ما يرد من استفسارات وتساؤلات عبر حسابات العناية بالعملاء في تويتر والبريد الإلكتروني.

يذكر أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تسعى من خلال إستراتيجيتها إلى أتمتة جميع معاملاتها وخدماتها تسهيلًا وتيسيرًا لعملائها، وتمكينًا لهم لتنفيذ جميع المعاملات بشكل إلكتروني وعلى مدار الساعة دون الحاجة لزيارة أي من فروع المؤسسة. كما حصلت المؤسسة مؤخراً على مركز متقدم في قياس التحول الرقمي الحكومي التاسع للعام 2021م والمبني على مؤشرات عالمية متوافقة مع رؤية 2030.

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