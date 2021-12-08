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حادث مأساوي لكويتي يدهس أطفاله بالخطأ

حادث مأساوي لكويتي يدهس أطفاله بالخطأ
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تواصل – فريق التحرير:

وقع حادث مأساوي فجر اليوم الأربعاء بالكويت، فجع على أثره مواطن كوتي في أحد أبنائه؛ حيث دهس  أطفاله الثلاثة في منطقة بر كبد عن طريق الخطأ.

وفي التفاصيل؛ فقد كان المواطن الكويتي يقوم بإرجاع سيارته للخلف، فيما لم يتمكن من رؤية أطفاله الثلاثة الذين كانوا يلعبون خلف السيارة، فدهسهم عن طريق الخطأ، وذلك بحسب ما ذكرته صحيفة ”القبس“ .

وكشفت الصحيفة أن الحادث أسفر عن وفاة طفلته البالغة من العمر 4 سنوات في الحال، بينما أصيب الطفلان الآخران.

وقد تم نقل الطفلين اللذين لم يتجاوزا السابعة إلى المستشفى، وتم إدخالهما غرفة العناية المركزة.

من جهتها فتحت الجهات الأمنية تحقيقًا في الواقعة، وتحفظوا على الأب، فيما لا تزال التحقيقات جارية لمعرفة ملابسات الواقعة.

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