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شاهد.. بحيرة “ستيمبول” تصدر أصواتًا غريبة ومرعبة

شاهد.. بحيرة “ستيمبول” تصدر أصواتًا غريبة ومرعبة
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تواصل – وكالات:

وثق مقطع فيديو، نشره مسؤولون في هيئة حدائق كولورادو والحياة البرية، أصواتًا غريبة ومرعبة، أصدرتها فجأة بحيرة “ستيمبول” الأمريكية.

وأضاف المسؤولون، معلقين على الفيديو، الذي نُشر عبر حساب الهيئة في”تويتر”، أن الأصوات الغريبة تنبثق من الجليد، وهذا يرجع إلى تقلبات درجات الحرارة، مما يؤدي إلى تمدد أو انكماش الجليد، ونتيجة لذلك، تتشكل الشقوق، مصدرة هذه الأصوات، حسب “سبوتنيك”.

وفي وقت سابق، أشار بعض علماء الجيولوجيا، إلى ذلك الغموض المحير، حول هذا النوع من الأصوات، الذي ربما يحتاج إلى بعض الدراسات.

وبعد فترة توصل العلماء، لحل اللعز الصوتي المُحير، بعد ما سجلوا أصواتًا تبدو مرعبة، تصدر من الأعماق القطبية، واكتشفوا أنها تنتج عن تكسر الجليد في منطقة القطب الجنوبي.

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