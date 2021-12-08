جدل أثارته صورة لمأساة صبي مغربي مهاجر يسبح باكيًا في المياه..

تواصل – وكالات:

أثارت صورة تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لمأساة صبي مغربي مهاجر يسبح باكيًا في البحر، مرفقة بالادعاء أن وكالة “رويترز” اختارتها كأفضل صورة لعام 2021، جدلًا واسعًا.

ويبدو في صورة المنشور المتداول، الصبي وهو يسبح باكيًا، ويضع عبوات بلاستيكية حول جسمه، خوفًا من الغرق، وعلق ناشروها أن “رويترز”، اختارت صورة الصبي الهارب من المغرب، كأفضل صورة للعام 2021.

وانشغل المتابعون بحقيقة فوز الصورة من عدمه؛ منشغلين عن محتوى الصورة التي توثق مأساة طفل مهاجر يعاني وسط المياه.

إلا أن الادعاء مضلل، فوكالة “رويترز” اختارت هذه الصورة، من بين 97 أخرى ضمن مجموعة أبرز صور العام 2021، حسب” فرانس برس”.

وذكرت قناة”الحدث” أن الصورة حصدت اهتمامًا كبيرًا في مايو 2021، في الوقت الذي شهد فيه جيب سبتة الإسباني تدفقًا غير مسبوق لآلاف الهاجرين، وغالبيتهم من المغاربة ،وصفته المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية إيلفا جوهانسون آنذاك بالأمر المقلق.

وأوضحت أن “رويترز” لم تختر صورة الصبي المغربي المهاجر، كأفضل صورة للعام 2021، مؤكدة أن الوكالة أعدت في 29 نوفمبر 2021 مجموعة 97 صورة بعنوان صور العام 2021، وأن صورة الصبّي المغربي تحمل الرقم عشرة من أصل 97 صورة منشورة في ذات التاريخ.