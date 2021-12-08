شاهد.. أول عُماني يعبر الطريق الرابط بين السلطنة والمملكة بعد افتتاحه رسميًا

تواصل – فريق التحرير:

عبر مواطنان عمانيان، عن سعادتهما بأنهما أول من يصلا للمملكة عبر الطريق التي يربطها مع سلطنة عُمان، مشيدين بحسن التعامل وحفاوة الاستقبال، بحسب قناة العربية.

وكانت وزارة النقل والخدمات اللوجستية، قد أعلنت أمس الثلاثاء، افتتاح الطريق الرابط بين المملكة وسلطنة عمان رسميًا، والذي يعد أعجوبة هندسية نظرًا لصعوبة التضاريس التي يمر بها في منطقة الربع الخالي.

ويبلغ طول الطريق 564 كيلو مترًاً من تقاطع طريق البطحاء إلى منفذ الربع الخالي على الحدود السعودية العمانية، وتكلفة مليار وتسعمئة وسبعة ملايين وخمسمئة وسبعين ألف ريال.

ويعتبر هذا المشروع الرابط بين الدولتين أعجوبة هندسية نفذتها وزارة النقل والخدمات اللوجستية، نظرًا لصعوبة التضاريس وقسوة المناخ في منطقة الربع الخالي،كما يعد واحدًاً من أهم المشاريع التي سعت الوزارة إلى تحقيقها، وكذا ما سيلعبه من دور كبير في تعزيز التبادل التجاري بين الدولتين، وتسهيله لحركة الحجاج والسياح.