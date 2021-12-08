الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

شاهد.. أول عُماني يعبر الطريق الرابط بين السلطنة والمملكة بعد افتتاحه رسميًا

شاهد.. أول عُماني يعبر الطريق الرابط بين السلطنة والمملكة بعد افتتاحه رسميًا
0

تواصل – فريق التحرير:

عبر مواطنان عمانيان، عن سعادتهما بأنهما أول من يصلا للمملكة عبر الطريق التي يربطها مع سلطنة عُمان، مشيدين بحسن التعامل وحفاوة الاستقبال، بحسب قناة العربية.

وكانت وزارة النقل والخدمات اللوجستية، قد أعلنت أمس الثلاثاء، افتتاح الطريق الرابط بين المملكة وسلطنة عمان رسميًا، والذي يعد أعجوبة هندسية نظرًا لصعوبة التضاريس التي يمر بها في منطقة الربع الخالي.

ويبلغ طول الطريق 564 كيلو مترًاً من تقاطع طريق البطحاء إلى منفذ الربع الخالي على الحدود السعودية العمانية، وتكلفة مليار وتسعمئة وسبعة ملايين وخمسمئة وسبعين ألف ريال.

ويعتبر هذا المشروع الرابط بين الدولتين أعجوبة هندسية نفذتها وزارة النقل والخدمات اللوجستية، نظرًا لصعوبة التضاريس وقسوة المناخ في منطقة الربع الخالي،كما يعد واحدًاً من أهم المشاريع التي سعت الوزارة إلى تحقيقها، وكذا ما سيلعبه من دور كبير في تعزيز التبادل التجاري بين الدولتين، وتسهيله لحركة الحجاج والسياح.

مواد ذات صلة

«خبر غير مهم للغاية».. هكذا نقلت «قناة العربية» نبأ استقالة قرداحي (فيديو)

«خبر غير مهم للغاية».. هكذا نقلت «قناة العربية» نبأ استقالة قرداحي (فيديو)

تفاصيل منع طاقم قناة «العربية» من دخول مجمع تجاري بالخُبر (فيديو)

تفاصيل منع طاقم قناة «العربية» من دخول مجمع تجاري بالخُبر (فيديو)

بالأسماء.. تغيير قيادات قناتي «العربية والحدث»

بالأسماء.. تغيير قيادات قناتي «العربية والحدث»

توقف بث «العربية وإم بي سي» بشكل مفاجئ.. والقناة توضح السبب

توقف بث «العربية وإم بي سي» بشكل مفاجئ.. والقناة توضح السبب

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة