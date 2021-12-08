«الصحة»: هذا هو العدد الكافي لساعات نوم الطلاب

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الصحة، تحديد عدد ساعات النوم الكافية، لطلاب المراحل الابتدائية والمتوسط والثانوي، لتجنب أي تأثير سلبي على تحصيلهم الدراسي.

وأوضحت عبر حسابها في “تويتر”، أن عدد الساعات الكافية لطلاب المرحلة الابتدائية تتراوح ببن 9 إلى 11 ساعة تقريبا في اليوم.

وأضافت أن عدد ساعات النوم، الكافية لطلاب مرحلتي المتوسط والثانوي، فتترواح بين 8 إلى 10 ساعات تقريبًا خلال اليوم.

ونبهت الوزارة، أولياء الأمور، إلى أن عدم نوم الأبناء ساعات كافية يوميا، يؤثر على التحصيل الدراسي.

ويعتبر الليل – حسب خبراء الصحة – من الفترات، التي قد يتضرر فيها الطالب بشكل كبير، بسبب السهر، حيث أن هذه الفترة بالتحديد، تؤثر على تركيز الطالب طوال اليوم، وتعمل على تشتيت انتباه بشكل واضح.