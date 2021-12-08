عمال مركب يقفزون للنجاة بأنفسهم خوفًا من انقلابه بسبب الأجواء التي تشهدها مصر (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، مقطع فيديو لمحاول عمال مركب النجاة بأنفسهم قبل انقلابه في البحر بسبب الأجواء التي تشهدها مصر اليوم الأربعاء.

وأظهر الفيديو العمال وهم يقفزون من المركب قرب أحد الموانئ المصرية، للنجاة بأنفسهم، فيما استغرب البعض خروجهم للصيد رغم تحذير هيئة الأرصاد المصرية.

وضربت عاصفة ترابية أمس محافظات شمال مصر، ووصلت لأطراف القاهرة.

وشهدت محافظات مصر، صباح اليوم الأربعاء، حالة من الطقس السيء وانتشار الغيوم بكثافة فى مختلف أرجاء مصر شمالًا وجنوبًا.

ولسوء الأحوال الجوية عطلت الدراسة اليوم الأربعاء في بعض محافظات شمال مصر.

حيث توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الأربعاء حالة من عدم استقرار بالأحوال الجوية، ليسود طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وعن حالة الطقس ليلًا فيسود طقس بارد ليلًا على كافة الأنحاء.