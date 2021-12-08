الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

عمال مركب يقفزون للنجاة بأنفسهم خوفًا من انقلابه بسبب الأجواء التي تشهدها مصر (فيديو)

عمال مركب يقفزون للنجاة بأنفسهم خوفًا من انقلابه بسبب الأجواء التي تشهدها مصر (فيديو)
0

تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، مقطع فيديو لمحاول عمال مركب النجاة بأنفسهم قبل انقلابه في البحر بسبب الأجواء التي تشهدها مصر اليوم الأربعاء.

وأظهر الفيديو العمال وهم يقفزون من المركب قرب أحد الموانئ المصرية، للنجاة بأنفسهم، فيما استغرب البعض خروجهم للصيد رغم تحذير هيئة الأرصاد المصرية.

وضربت عاصفة ترابية أمس محافظات شمال مصر، ووصلت لأطراف القاهرة.

وشهدت محافظات مصر، صباح اليوم الأربعاء، حالة من الطقس السيء وانتشار الغيوم بكثافة فى مختلف أرجاء مصر شمالًا وجنوبًا.
ولسوء الأحوال الجوية عطلت الدراسة اليوم الأربعاء في بعض محافظات شمال مصر.

حيث توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الأربعاء حالة من عدم استقرار بالأحوال الجوية، ليسود طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وعن حالة الطقس ليلًا فيسود طقس بارد ليلًا على كافة الأنحاء.

مواد ذات صلة

تنبيه مهم من «النقل» لمستخدمي طريق «المفرق – جدة» لوجود عاصفة ترابية

تنبيه مهم من «النقل» لمستخدمي طريق «المفرق – جدة» لوجود عاصفة ترابية

تقلبات حادة في طقس المملكة خلال الفترة الحالية؟.. نصائح مهمة من المختصين

تقلبات حادة في طقس المملكة خلال الفترة الحالية؟.. نصائح مهمة من المختصين

بالفيديو.. موجة غبار تضرب جدة وإيقاف حركة الملاحة البحرية

بالفيديو.. موجة غبار تضرب جدة وإيقاف حركة الملاحة البحرية

«الزعاق» يتوقع موعد استقرار الطقس بعد العاصفة الغبارية (فيديو)

«الزعاق» يتوقع موعد استقرار الطقس بعد العاصفة الغبارية (فيديو)

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة