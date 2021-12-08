الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

إحباط تهريب كمية كبيرة من مخدر الحشيش والقات بجازان وعسير ونجران والقبض على 63 متهماً

إحباط تهريب كمية كبيرة من مخدر الحشيش والقات بجازان وعسير ونجران والقبض على 63 متهماً
0

تواصل – فريق التحرير:

تمكنت قوات حرس الحدود من إحباط محاولات تهريب (352) كيلو جرامًا من مادة الحشيش المخدر وأكثر من (54) طنًا من مادة القات المخدر بمناطق جازان وعسير ونجران.

وصرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لحرس الحدود العقيد مسفر القريني، بأن المتابعة الأمنية لمروجي ومهربي المخدرات، أسفرت عن تمكن الدوريات البرية في مناطق جازان ونجران وعسير من إحباط محاولات تهريب (352) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، و(54) طنًا و(368) كيلوجرامًا من مادة القات المخدر، والقبض على (63) متهمًا، منهم (30) مواطنًا و(33) مخالفًا لنظام أمن الحدود، (23) من الجنسية اليمنية و(10) من الجنسية الإثيوبية.

وأوضح أنه قد جرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

الصورة

الصورة

الصورة

مواد ذات صلة

117 كيلوجرامًا من الحشيش وطنين من القات .. إحباط محاولة تهريب بنجران وعسير

117 كيلوجرامًا من الحشيش وطنين من القات .. إحباط محاولة تهريب بنجران وعسير

التقديم يبدأ اليوم الثلاثاء.. مديرية حرس الحدود تعلن حاجتها لـ 30 تخصصا وظيفيا

التقديم يبدأ اليوم الثلاثاء.. مديرية حرس الحدود تعلن حاجتها لـ 30 تخصصا وظيفيا

88 متهما في قبضة حرس الحدود.. قاموا بتهريب 894 كيلو جرامًا من الحشيش المخدر

88 متهما في قبضة حرس الحدود.. قاموا بتهريب 894 كيلو جرامًا من الحشيش المخدر

إحباط تهريب كميات من المخدرات في 4 مناطق بالمملكة.. والإطاحة بـ87 متهماً (فيديو وصور)

إحباط تهريب كميات من المخدرات في 4 مناطق بالمملكة.. والإطاحة بـ87 متهماً (فيديو وصور)

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة