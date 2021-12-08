إحباط تهريب كمية كبيرة من مخدر الحشيش والقات بجازان وعسير ونجران والقبض على 63 متهماً

تواصل – فريق التحرير:

تمكنت قوات حرس الحدود من إحباط محاولات تهريب (352) كيلو جرامًا من مادة الحشيش المخدر وأكثر من (54) طنًا من مادة القات المخدر بمناطق جازان وعسير ونجران.

وصرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لحرس الحدود العقيد مسفر القريني، بأن المتابعة الأمنية لمروجي ومهربي المخدرات، أسفرت عن تمكن الدوريات البرية في مناطق جازان ونجران وعسير من إحباط محاولات تهريب (352) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، و(54) طنًا و(368) كيلوجرامًا من مادة القات المخدر، والقبض على (63) متهمًا، منهم (30) مواطنًا و(33) مخالفًا لنظام أمن الحدود، (23) من الجنسية اليمنية و(10) من الجنسية الإثيوبية.

وأوضح أنه قد جرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.