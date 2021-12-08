استشاري يطالب بعدم وضع الأسماء على عينات التحاليل.. لهذا السبب!

تواصل – فريق التحرير:

طالب إستشاري قلب الكبار، الدكتور صالح الغامدي، وزارة الصحة ووزير الصحة بإصدار قرار بمنع كتابة اسم المرضى على عينات البول والبراز في المنشآت الصحية الحكومية والخاصة.

كما طالب الغامدي بضرورة التأكد من تطبيق هذا الأمر، مشيراً إلى أن بعض الأسماء بها لفظ الجلالة، ولا يصح أن يكتب لفظ الجلالة على هذه العينات.

فيما اقترح أحد المواطنين، أن يوضع رقم الهوية بدلاً من اسم الشخص، وعارضه آخر في الرأي مشيراً إلى أنه لا يريد أحد أن يعرف رقم هويته.

يذكر أن ضحيفة تواصل نشرت من قبل نداء الدكتور عبدالعزيز بن محمد العثمان أستاذ واستشاري التغذية السريرية، وجه عبر رسالة اعتبرها “مهمة وضرورية لوزير الصحة والمسئولين في القطاعات الطبية والمختبرات”، بشأن “علب” أخذ العينات للتحاليل من البول والبراز.

وقال الاستشاري :” أتمنى أن تصل هذه الرسالة لمعالي وزير الصحة وكل المختبرات والمستشفيات”، مشيرًا إلى أن ” علبة تجميع عينة البول والبراز يُكتب عليها اسم المريض ويكون فيه (عبدالله) ويأخذها المريض داخل المرحاض وهو أمر يؤلمنا كثيرًا لكتابة لفظ الجلالة على هذه العلبة ويوضع في المرحاض”.

وأضاف، أن معالجة هذا الأمر بسيطة من خلال وضع (الباركود)، الذي يتضمن اسم المريض ورقمه والعيادة واسم المعمل.

واختتم بالقول :” أتمنى من المسؤولين الكرام تعزيز اسم الله بأن لا يكتب على هذه العلب أو يؤخذ إلى دورات المياه”.