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شرطة الرياض تستدعي شخصين ظهرا في مقطع فيديو يخالف الذوق العام

شرطة الرياض تستدعي شخصين ظهرا في مقطع فيديو يخالف الذوق العام
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تواصل – واس

صَرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، بأن الجهة المختصة بشرطة المنطقة تمكنت من تحديد هوية رجل وامرأة ظهرا في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي بسلوكيات تخالف الذوق العام.

وكشف المتحدث، عن جنسياتهم؛ وهما مواطن ومقيمة من الجنسية السورية، مؤكدًا أنه جرى استدعاؤهما واستكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهما.

من جانبه أكد الصحفي والإعلامي فهد اللويحق، أن الرقص في الشوارع والطرق من السلوكيات التي تخالف الذوق العام، وتعطيل الطريق والتسبب في التجمعات مخالفة ايضا تستوجب العقوبة.

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