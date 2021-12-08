هذا المبلغ.. هو معاش تقاعد مستشارة ألمانيا بعد رحيلها اليوم

تواصل – وكالات:

تعتبر المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والتي شغلت المنصب لمدة 16 عامًا، وأطلقت عليها وسائل الإعلام الغربية، لقب المرأة الحديدية في أوروبا، من الشخصيات التي نادرًا ما تتكرر، في تاريخ أكبر قوة اقتصادية في أوروبا والعالم.

ومن المقرر أن يصوت البرلمان اليوم، على اختيار زعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي أولاف شولتز، مستشارًا جديدًا ليخلف ميركل في قيادة ألمانيا.

وقالت وكالة اتحاد دافعي الضرائب: إن أنجيلا ميركل، ستتقاضى حوالي 15 ألف يورو شهريًا معاشًا تقاعديًا بعد رحيلها عن السلطة.

وأكدت الوكالة أن ميركل، يحق لها الحصول على معاش تقاعدي، بنسبة 65% من راتب البرلماني، الذي يبلغ عشرة آلاف يورو، إلى جانب أنها ستتقاضى معاشًا آخر عن عملها مستشارة، مشيرة إلى أن سلفها جيرهارد شرودر، الذي شغل هذا المنصب 7 سنوات، يتقاضى حوالي 6.5 ألف يورو شهريًا.

وأوضحت أنه يحق لميركل أيضًا، بعد ترك وظيفتها، الحصول على مكتب خاص بها، وتوظيف مساعدين وسكرتير وسائق، على نفقة الدولة.