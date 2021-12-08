شاهد : فيديو يوثق اشتعال النيران في حطام طائرة كانت تقل رئيس هيئة الأركان الهندي

تواصل – وكالات :

فيديو منشور يوثق حريق في حطام طائرة هليكوبتر عسكرية كانت تقل رئيس أركان الجيش الهندي الجنرال بيبين راوات، والتي تحطمت في ولاية تاميل نادو جنوب الهند، اليوم الأربعاء.

وذكر أن مسؤولين آخرين كانوا برفقة الجنزال عندما تحطمت الطائرة .