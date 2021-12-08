شاهد : فيديو يوثق اشتعال النيران في حطام طائرة كانت تقل رئيس هيئة الأركان الهندي

نشر قبل ساعة واحدة - 12:05 م, 4 جمادى الأول 1443 هـ, 8 ديسمبر 2021 مشاهد : فيديو يوثق اشتعال النيران في حطام طائرة كانت تقل رئيس هيئة الأركان الهندي12:05 م, 4 جمادى الأول 1443 هـ, 8 ديسمبر 2021 م0تواصل – وكالات :فيديو منشور يوثق حريق في حطام طائرة هليكوبتر عسكرية كانت تقل رئيس أركان الجيش الهندي الجنرال بيبين راوات، والتي تحطمت في ولاية تاميل نادو جنوب الهند، اليوم الأربعاء.وذكر أن مسؤولين آخرين كانوا برفقة الجنزال عندما تحطمت الطائرة .http://twasul.info/wp-content/uploads/2021/12/فيديو-تحطم-مروحية-تقل-رئيس-هيئة-الأركان-الهندية-في-ولاية-تاميل-نادو-جنوبي-البلاد.mp4