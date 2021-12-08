الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

هبوط أسعار النفط.. خام “برنت” يًسجل 75.34 دولار للبرميل

هبوط أسعار النفط.. خام “برنت” يًسجل 75.34 دولار للبرميل
0

تواصل – وكالات:

سجلت أسعار النفط، اليوم، تراجعًا وذلك بعد يومين من المكاسب، مع تراجع المخاوف من أثر متحور فيروس كورونا “أوميكرون”، على طلب الوقود العالمي.

وتراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي “برنت” بنسبة 0.13% إلى 75.34 دولار للبرميل.

فيما انخفضت العقود الآجلة لخام “غرب تكساس الوسيط” الأمريكي بنسبة 0.32% إلى 71.82 دولار للبرميل، حسب “روسيا اليوم”.

وهبطت أسعار النفط الأسبوع الماضي، وسط مخاوف من أن تكون اللقاحات المتاحة أقل فاعلية في مقاومة المتحور الجديد “أوميكرون”، مما أثار مخاوف من أن تلجأ الحكومات إلى إعادة فرض القيود للحد من انتشاره، وهو ما قد يضر بالنمو العالمي والطلب على الذهب الأسود.

مواد ذات صلة

مفاجأة.. اكتشاف جديد يقضي على فيروس كورونا خلال ساعات

مفاجأة.. اكتشاف جديد يقضي على فيروس كورونا خلال ساعات

“الصحة العالمية” تزف بشرى سارة بشأن “كورونا” و “أوميكرون”: اطمئنوا

“الصحة العالمية” تزف بشرى سارة بشأن “كورونا” و “أوميكرون”: اطمئنوا

توضيح مهم من “الصحة العالمية” بشأن متحور أوميكرون

توضيح مهم من “الصحة العالمية” بشأن متحور أوميكرون

«جونسون» أم «فاوتشي»؟.. «أوميكرون»  أم «دلتا»؟

«جونسون» أم «فاوتشي»؟.. «أوميكرون»  أم «دلتا»؟

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>