هبوط أسعار النفط.. خام “برنت” يًسجل 75.34 دولار للبرميل

تواصل – وكالات:

سجلت أسعار النفط، اليوم، تراجعًا وذلك بعد يومين من المكاسب، مع تراجع المخاوف من أثر متحور فيروس كورونا “أوميكرون”، على طلب الوقود العالمي.

وتراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي “برنت” بنسبة 0.13% إلى 75.34 دولار للبرميل.

فيما انخفضت العقود الآجلة لخام “غرب تكساس الوسيط” الأمريكي بنسبة 0.32% إلى 71.82 دولار للبرميل، حسب “روسيا اليوم”.

وهبطت أسعار النفط الأسبوع الماضي، وسط مخاوف من أن تكون اللقاحات المتاحة أقل فاعلية في مقاومة المتحور الجديد “أوميكرون”، مما أثار مخاوف من أن تلجأ الحكومات إلى إعادة فرض القيود للحد من انتشاره، وهو ما قد يضر بالنمو العالمي والطلب على الذهب الأسود.