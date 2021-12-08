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مفاجأة.. اكتشاف جديد يقضي على فيروس كورونا خلال ساعات

مفاجأة.. اكتشاف جديد يقضي على فيروس كورونا خلال ساعات
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تواصل – فريق التحرير:

تمكن باحثون في هونغ كونغ، من تطوير أول فولاذ مقاوم للصدأ في العالم، يقضي على 99.9% من فيروس كورونا خلال ساعات.

وأكد الباحثون أنه يمكن للفولاذ الجديد، أن يعطّل عمل 99.75% من فيروس كورونا، في غضون 3 ساعات، و99.99% منه خلال 6 ساعات، مشيرين إلى أنه يمكن للفيروس، في ظل الظروف العادية، البقاء على الأسطح لأكثر من يومين.

ونقلت صحيفة «الشرق الأوسط» عن وكالة «بلومبرغ» للأنباء، أن الباحثين، التابعين لجامعة هونغ كونغ، يتواصلون حاليًا مع مجموعة من الشركات والمصانع، لاختبار هذا الفولاذ المطوّر حديثًا، في صناعة المنتجات التي تُستخدم بشكل متكرر في الأماكن العامة، مثل أزرار المصاعد ودرابزين السلالم المتحركة، ومقابض الأبواب، الأمر الذي سيقلل بشكل كبير من تكاليف عمليات التطهير.

وأوضح فريق البحث أن الخاصية المضادة للميكروبات، في الفولاذ الجديد طويلة الأمد، وتستمر لفترات طويلة جداً، مما يساعد على العودة إلى الحياة الطبيعية، خاصة مع عودة المخاوف الكبيرة المتعلقة بوباء كورونا وانتشار متحوره الحديد «أوميكرون».

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