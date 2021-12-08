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اكتشاف متحور جديد “شبيه أوميكرون” يصعب التعرف عليه

اكتشاف متحور جديد “شبيه أوميكرون” يصعب التعرف عليه
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تواصل – وكالات :

أعلنت السلطات الصحية في ولاية كوينزلاند في إستراليا اكتشاف سلالة جديدة من متحور كورونا “أوميكرون” لمسافر وصل من جنوب إفريقيا.

ونقلت وكالة “بلومبرج” للأنباء اليوم الأربعاء عن بيتر أيتكين القائم بأعمال كبير مسؤولي الصحة في الولاية للصحفيين إن السلالة الجديدة تحتوي على نصف الاختلافات الجينية الموجودة في أوميكرون الأصلي، ولا يمكن اكتشافها بطرق الفحص العادية .

وذكر أنه تم اكتشاف السلالة في مسافر وصل من جنوب إفريقيا وثبتت إصابته بفيروس كورونا يوم السبت.

وقال أيتكين إن السلالة الجديدة لديها علامات كافية “لتصنيفها على أنها أوميكرون، لكننا لا نعرف ما يكفي عنها فيما يتعلق بتأثير الاختلافات على شدة الأعراض السريرية وفعالية اللقاحات .. لدينا الآن أوميكرون وشبيه أوميكرون”.

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