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فتاة تقود والدتها إلى المحكمة بالإمارات.. والسبب مفاجأة!

فتاة تقود والدتها إلى المحكمة بالإمارات.. والسبب مفاجأة!
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تواصل – فريق التحرير:

قادت فتاة خليجية في دولة الإمارات والدتها إلى المحكمة، لإجبارها على إعادة سيارة سلمتها لها.

وأوضحت الفتاة في دعوى قضائية أن والدتها ارتكبت مخالفات مرورية خلال ستة أشهر من استلامها سيارتها، وصلت إلى 9600 درهم (2592 دولارا)، على اعتبار أنها مالكة السيارة، لافتة إلى أنها لم تقم بإهداء السيارة لأمها كما تدّعي.

وبحسب صحيفة ”الإمارات اليوم“، فقد قضت محكمة مدني جزئي في رأس الخيمة بإلزام أم بتسليم السيارة لابنتها، ودفع مبلغ 9600 درهم قيمة المخالفات المرورية، مع إلزامها بالرسوم والمصروفات.

وادعت الأم أنها المالكة الفعلية للسيارة، إلا أن ابنتها ترفض أن تنقل ملكيتها إليها، مطالبة بتوجيه اليمين الحاسمة إليها، فيما تمسكت الفتاة بملكية سيارتها بمستندات رسمية وقيامها بدفع أقساط ثمنها.

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