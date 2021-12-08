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شاهد.. ظهور الحوت النادر قبالة سواحل جزيرة كمبرلاند

شاهد.. ظهور الحوت النادر قبالة سواحل جزيرة كمبرلاند
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تواصل – وكالات

وثق مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل، ظهور حوت نادر قبالة سواحل كمبرلاند الأمريكية.

ويظهر مقطع الفيديو، الذي صورته إدارة الموارد الطبيعية، قبل أيام، في ولاية جورجيا الأمريكية، الحوت النادر الذي يدعى “Snow Cone”، قبالة جزيرة كمبرلاند، برفقة حوت صغير، وفق “سبوتنيك”.

وأرجع خبراء البيئة، تراجع أعداد هذه الحيتان النادرة، إلى البشر مؤكدين أنهم المسؤولون إلى حد كبير، فمنذ عام 2011، يشهد هذا النوع انخفاضًا حادًا وبصورة ملفتة.

وتعتبر حيتان شمالي الأطلسي النادرة، من بين الأنواع المهددة بالفعل بالانقراض، إذ سجلت أقل عدد لها منذ ما يقرب من 20 عاما.

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