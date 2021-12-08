كويكب من معادن نفيسة تقدر بـ 5 مليار دولار يقترب من الأرض

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كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية المصري، أن من المعادن النفيسة، ويبلغ ارتفاعه 330 مترًا، سيمر بالقرب من الأرض يوم السبت القادم 11 ديسمبر، حيث يكون أقرب اقتراب في الساعة 13:51 بالتوقيت العالمي.

وأوضح مدير المعهد د.جاد القاضي، أن الكويكب لن يضرب الأرض، وأنه سيمر على بعد حوالي 3.9 مليون كيلومتر، ولكنه لا يزال على بعد حوالي 10 أضعاف بُعد القمر عن الأرض، أي أن الأرض ستكون آمنة تمامًا عند مروره، حسب “المصري اليوم”.

وأشار القاضي إلى أن مرور هذا الكويكب، عدة مرات بالأرض، يحتمل أن يكون خطيرًا، وذلك لأن مداره يقترب من مدار الأرض، عدة مرات كل قرن، ولأنه يمر بها ببطئ.

يذكر أن كويكب نيريوس – حسب معهد البحوث الفلكية – يساوي 5 مليارات دولار من المعادن النفيسة، ويبلغ عرضه حوالي 330 مترًا، وأنه غالبًا ما يُقارن حجمه ببرج إيفل من خلال الصورة عبر وكالة ناسا.